اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إغلاق مدخل طريق "السويس - القاهرة" بسبب حريق سيارتى نقل بمدخل المدينة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:54 م
إغلاق مدخل طريق "السويس - القاهرة" بسبب حريق سيارتى نقل بمدخل المدينة سيارات مطافئ - أرشيفية
السويس - فريق المحافظات

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قررت الأجهزة الأمنية بالسويس إغلاق طريق السويس- القاهرة من ناحية مدينة السلام بحي فيصل بمحافظة السويس بعد اشتعال النيران في سياراتين نقل أحدهما محملة بالمواد البترولية أخرى بالزلط .

ودفعت أجهزة محافظة السويس بقوات الحماية المدنية وسيارات الرمال للسيطرة علي الحريق بعد افترشت المواد البترولية الطريق ولم تفلح محاولات إطفائها بالمياه .

وقال شهود عيان إنه أثناء قيام السيارة النقل المحملة بالزلط والرمل بالدوران للخلف باتجاه الطريق اصطدمت باخرى محملة بالمواد البترولية وانقلبت وامسكت بهما النيران .


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