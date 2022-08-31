إطلاق مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية فى الوادى الجديد

كتب محمد صبحى

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم افتتاح المشروع في مقر جامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، الدكتور أشرف الصادق، مدير المشروع من منظمة الفاو، الدكتور محمد رمضان، المشرف علي المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية، والدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محسن عبد الوهاب، نقيب الزراعيين بالوادى الجديد، وممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممثلي بنك ناصر ومصر والقاهرة والبنك الزراعي، ومجموعة من المزارعين.

وقالت أكاديمية البحث العلمى، يأتي المشروع فى اطار التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حيث تقوم الأكاديمية بتمويل من منظمة الفاو بتنفيذ المشروع لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برامج منها الحاضنات التكنولوجية، والتحالفات التكنولوجية، ومسرعات الأعمال 101، ويتضمن هذا المشروع العديد من أنشطة ريادة الأعمال في ثلاث قرى داخل محافظة الوادى الجديد.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن التعاون بين الأكاديمية ومنظمة الغذاء والزراعة يأتي ضمن مبادرة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية والتى هى أيضاً تعد ضمن استراتيجية الأكاديمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال ودعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية

وأضاف رئيس الأكاديمية أن المشروع يأتى ضمن جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والتى يركز على دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار ونقل المعارف التكنولوجية وريادة الأعمال بالتعاون مع المجتمع المحلى والمنظمات الدولية الفاعلة فى دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق اوضحت الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذي للمشروع التي حضرت نيابة عن الدكتور محمود صقر أن أهداف المشروع تنقسم إلى ثلاث محاور أساسية وهي المحور الأول يشمل إعداد دراسة علمية تحليلية عن البيئة الداعمة لريادة الأعمال في محافظة الوادى الجديد والتركيز على تحليل فى الوادى الجديد بالتطبيق على ثلاث قرى من محافظة الوادي الجديد وهما قرية المنيرة، وقرية الشركة، وقرية ناصر الثورة، وذلك لإيجاد حلول علمية تكنولوجية تطبيقية للنهوض بريادة الأعمال الزراعية فى المحافظة لما تتمتع به محافظة الوادى الجديد من ميزة تنافسبة عالية الكفاءة وبالإضافة إلي تزويدها بالتكنولوجيات المتوفرة لوضع حلول للنحديات الزراعية بها ورفع كفاءة وقدرات رواد الأعمال بالمحافظة، وعن الهدف الثاني للمشروع وهو الأهم نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وإقامة ورش عمل ومعسكرات تدريبية مع رواد أعمال المحافظة، إلي جانب اطلاق مسابقة "مزرعتك شركتك" والتى تستهدف مجالات تكنولوجية ( الإدارة المستدامة لنظم الرى، الإدارة المستدامة للتربة الزراعية، الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي، تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، حلول تسويقية لدعم التنمية الزراعية المستدامة )، ويبلغ إجمالي التمويل المقدم للفائزين نحو 300 ألف جنيه، بالإضافة إلي وضع خطة للمتابعة والتقييم للشركات والمشروعات الفائزة لضمان استدامة الأنشطة والمنافسة في سوق العمل وضمان استمرارية توفير فرص العمل للشباب بتلك القرى.