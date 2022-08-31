إطلاق القافلة الـ17 للكشف المبكر عن فيروس سى بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

نظمت مستشفي الكبد المصرى، القافلة الطبية السابعة عشر للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني، وفيروس سي وأورام الكبد، وذلك بقرية "الوسطاني" بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بدمياط.

وقامت القافلة بفحص أكثر من 600 شخص إلي جانب إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم، كما تضمنت القافلة أيضا إجراء المتابعة لبعض الحالات العاجلة، فضلا عن تحويل عددا من الحالات للعلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال شيحة مدير مستشفي الكبد المصري، أن هناك تعاونا بين مستشفي الكبد المصري وكافة الجهات المعنية من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من المناطق بنطاق المحافظة، لافتا إلي أن دور المجتمع المدنى ساهم بشكل كبير في تيسير مهمة المستشفي في فحص أبناء دمياط وتقديم الخدمات الطبية اللازمة المواطنين بالمناطق الاكثر احتياجا.

وأضاف أن هناك مجموعة من القوافل تستهدف قري دمياط للفحص المبكر عن أمراض الكبد، لافتا إلي أن هذا الأمر يحتاج الي تعاون كافة أطياف المجتمع من أجل الوصول للهدف المنشود.



القافلة الـ17 للكشف المبكر عن فيروس سى بدمياط



القافلة بدمياط