إصابة 9 اشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن إنقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي بالانتقال تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، مصابين باصابات متنوعة بين كدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.