اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:21 م
أكرم القصاص
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إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:31 م
إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 8 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع الحادث عند الكيلو 55 اتجاه اسيوط وأسفرعن إصابة 8 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 

 


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