وقال مصدر شرطي، لم يفصح عن هويته حسبما ذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عاما حيث تم العثور على خراطيش من نوع طلقات الرصاص بالإضافة إلى وجود العديد من بقع الدم، حيث وقع الشجار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشارع "تيير بو" في حي "دوسيت" بمنطقة " جارج ليه جونيس".

وأوضح المصدر أن المشاجرة ضمت نحو ثلاثين شخصا كانوا يحملون عصيان ومضارب بيسبول.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة في منطقة "إيل دو فرانس"، وتم فتح تحقيق في الواقعة.