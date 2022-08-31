اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:24 م
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إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بقنا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:59 م
إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بقنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في حريق شقة سكنية بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين باختناق في حريق شقة سكنية بالطابق الثاني في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدينة تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدينة بقنا بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وتم نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة في مركز نجع حمادي.
 
 
 
 
 

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