وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق، ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، "دخل مهاتير محمد المعهد القومي للقلب لملاحظة حالته خلال الأيام القليلة المقبلة كما نصح الفريق الطبي"، وذلك دون إعطاء تفاصيل عن حالته أو الأعراض التي يعاني منها.

يذكر أن محمد الذي قضى أكثر من عقدين كرئيس للوزراء وله تاريخ من مشاكل القلب، وقد أصيب بنوبات قلبية وأجرى عدة عمليات جراحية.

وتلقى مهاتير محمد ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر 2021، وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها مسئولون في الحكومة الماليزية.

