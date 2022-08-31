إحالة أخطر تاجر مخدرات للجنايات بتهمة حيازة مخدر الآيس فى عين شمس

قررت نيابة عين شمس، إحالة أخطر تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات، ضبط بحوزته 9 كيلوجرامات من مخدر الحشيش والآيس.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس- مبلغ مالى- هاتف محمول).
بمواجهته اعترف أمام اللواءين محمد عبد الله مدير مباحث المديرية وعلاء بشندي، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة