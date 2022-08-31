إحالة أخطر تاجر مخدرات للجنايات بتهمة حيازة مخدر الآيس فى عين شمس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عين شمس، إحالة أخطر تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات، ضبط بحوزته 9 كيلوجرامات من مخدر الحشيش والآيس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف أمام اللواءين محمد عبد الله مدير مباحث المديرية وعلاء بشندي، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.