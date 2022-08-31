اليوم السابع
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أوهم ضحاياه بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم.. تجديد حبس متهم بالنصب 15 يوما

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:11 م
أوهم ضحاياه بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم.. تجديد حبس متهم بالنصب 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  15 مايو ،تجديد حبس  شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بايهامهم بقدرته على تخصيص شقق سكنية لهم.
 
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (3 مواطنين)، بتضررهم من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو)، لقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص شقق سكنية لهم، وتحريره إيصالات أمانة لهم نظير ذلك، إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ.
 
وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندى أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

عقوبة النصب

15 مايو

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