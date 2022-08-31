"أوهمتهم بفوائد كبيرة".. اعترافات مستريح الاستثمار العقارى فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

"أوهمتهم بفوائد كبيرة"، بهذه الكلمات اعترف مستريح الاستثمار العقاري في الإسكندرية، بعدما جمع أكثر من مليون جنيه من ضحاياه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب لبيع مواد البناء - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية "له معلومات جنائية").. بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه)، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب اكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.

باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.