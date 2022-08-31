أمين «البحوث الإسلامية» يبحث مشاركة المجمع بمؤتمر استراتيجيات الحد من مخاطر تغير المناخ

كتب لؤى على

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد عدد من باحثي المجمع المشاركين في مؤتمر «الاستراتيجيات العربية للحدّ من مخاطر التغيرات المناخية»، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2022 بمشاركة المجمع، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، والدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد فودة- محافظ جنوب سيناء، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة، والمركز القومي للبحوث.

ناقش اللقاء الجلسات العلمية وورش العمل التي ستعقد على هامش المؤتمر، للوقوف على المشاركات البحثية المختلفة في محاور المؤتمر.

وقال الأمين العام خلال اللقاء، إن مشاركة باحثي المجمع في هذا المؤتمر تأتي في إطار النظرة التجديدية والرؤية المستقبلية لمؤسسة الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا على أهمية العمل المؤسسي والتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية في المجالات المختلفة والتي من أهمها خدمة البيئة والحفاظ على المناخ، بما يسهم في طرح رؤى علمية واضحة تعود بالنفع على المجتمع الذي نعيش فيه ويحتاج منّا إلى بذل كل الجهود والإمكانات العلمية اللازمة.