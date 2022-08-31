اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط 20 قضية إتجار فى المواد المخدرة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:05 م
أمن القليوبية يضبط 20 قضية إتجار فى المواد المخدرة قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 20 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية.

 

كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 7279 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

 


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