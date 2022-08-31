أضرب والريح تصيح.. وزيران لبنانيان يرشقان إسرائيل بالحجارة.. فيديو

وكالات

رمى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.

وحسب وسائل إعلامية لبنانية، فإن عدد من الوزراء قاموا بجولة تحت عنوان "كلنا للجنوب" قرب موقع العباد الواقع عند أطراف بلدة حولا، قبل الانتقال إلى محلة المطل خراج بلدة العديسة.

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وزيران لبنانيان يحرران فلسطين



pic.twitter.com/8ikrC8hrmK — 🔴‏ Astrid (@Astri_000) August 30, 2022

وظهر في الفيديو الوزير حجار يرمي الحجارة أولا، ومن ثم يقوم فياض برمي الحجارة بالاتجاه نفسه.

وشارك في الجولة كل من وزير السياحة وليد نصار، ووزير العمل مصطفى بيرم، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ووزير البيئة ناصر ياسين.