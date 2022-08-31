أسهم "أبو قير للأسمدة" و"إي فاينانس" والمصرية للاتصالات تهبط بمؤشر البورصة الرئيسي

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ابن سينا فارما، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، جي بي أوتو، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10128 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12492 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4087 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2220 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3178 نقطة.

وأعلنت البورصة، عن تاريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها ‏بالتعامل ‏على أسهم الشركات من خلال نظام القبول الآلي للأوامر، وهم السويس للأكياس 29 أكتوبر 2022، جلوبال تيلكوم القابضة 25 فبراير 2023، الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2) 17 مارس 2023، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند 08 سبتمبر 2023، العبوات الدوائية المتطورة ‏ 15 ديسمبر 2023، المصرية للمشروعات السياحية العالمية 06 فبراير 2024، أسمنت بورتلاند طرة المصرية 06 فبراير 2024، مصر جنوب افريقيا للاتصالات 07 فبراير 2024، السويس للأسمنت 02 أغسطس 2024، الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود 17 أغسطس 2024، رواد مصر للاستثمار السياحي 25 ديسمبر 2024، النيل لحليج الأقطان 03 إبريل 2025، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 28 إبريل 2025، بنك الكويت الوطني - مصر 13 أغسطس 2025.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 2.85 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة بنسبة 2.51% من رأسمال الشركة، وشراء الثالثة 13.13 مليون سهم خزينة، وشراء الرابعة 50 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.07% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 750 ألف سهم، 100 ألف سهم، 38 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة اودن للاستثمار والتنمية 70 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 620 ألف سهم، 25 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 501 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 115.4 ألف سهم، 220 ألف سهم، 12 ألف سهم، 38 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 5 آلاف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، حيث حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، زيادة في قيمة الإيرادات بنسبة 13.6% لتصل إلى 1,914.6 مليون دولار، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 7.4% لتصل إلى 92.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 20.8 مليون دولار في الربع الثاني و 33.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 104.3 مليون دولار في 30 يونيو 2022 والتدفق النقدي التشغيلي 88.9 مليون دولار في الربع الثاني 2022.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 6.5 مليار دولار وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX لتصل إلى 9.0 مليار دولار في 30 يونيو2022، وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.9 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ وعقود جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو في النصف الأول من عام 2022.