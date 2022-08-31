أسعار الذهب اليوم ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 1105جنيهات

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاعا بحوالي 7 جنيهات بعد صعود 10جنيهات صباحا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1105 جنيهات بدون إضافة مصنعية، وقت صياغة هذه السطور، مع ارتفاع في الطلب على على الذهب في مصر.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1105 جنيهات. عيار 18 يسجل 947 جنيها. عيار 24 يسجل 1263 جنيها. الجنيه الذهب 8840 جنيها.

يترقب سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تساهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وينتظر المتداولون على الذهب اليوم يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 إعلان الإنتاج الصناعي في اليابان ومؤشر مدير المشتريات الصناعي في الصين ومعدل البطالة الألماني ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ومخزون النفط الخام بأمريكا.

ويعتبر يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، يوم فاصل في مسار تداول الذهب هذا الأسبوع، حيث يترق السوق إعلان مؤشر مديري المشتريات الياباني ومؤشر مديري المشتريات الصيني، ومؤشر أسعار المنازل في بريطانيا ومبيعات التجزئة الألمانية ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي ومعدل البطالة في منطقة اليورو وطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في أمريكا.

ويختم سوق الذهب تداولات هذا الأسبوع على انتظار بيانات الميزان التجاري الألماني ومؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبيات المصانع في أمريكا.