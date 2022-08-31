أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 1115 جنيها و18 يبلغ 955 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر عدة ارتفاعات بحوالي 27 جنيها على مدار عدة مرات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1115 جنيها بدون إضافة مصنعية مقابل 1088 جنيها صباحاً، مع ارتفاع الطلب على الذهب وتراجع المعروض.



أسعار الذهب الآن سعر عيار 21 الآن 1115 جنيها

سعر عيار 24 الآن 1274.2 جنيه

سعر عيار 18 الآن 955.7 جنيه

سعر عيار 14 الآن 745.4 جنيه

الجنيه الذهب 8920 جنيها



أسعار الذهب عالمياً يترقب سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تساهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وينتظر المتداولون على الذهب اليوم يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 إعلان الإنتاج الصناعي في اليابان ومؤشر مدير المشتريات الصناعي في الصين ومعدل البطالة الألماني ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ومخزون النفط الخام بأمريكا.

ويعتبر يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، يوم فاصل في مسار تداول الذهب هذا الأسبوع، حيث يترق السوق إعلان مؤشر مديري المشتريات الياباني ومؤشر مديري المشتريات الصيني، ومؤشر أسعار المنازل في بريطانيا ومبيعات التجزئة الألمانية ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي ومعدل البطالة في منطقة اليورو وطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في أمريكا.

ويختم سوق الذهب تداولات هذا الأسبوع على انتظار بيانات الميزان التجاري الألماني ومؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبيات المصانع في أمريكا



شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار 10 جنيهات قبل قليل بعد صعود صباحي بحوالي 17 جنيها ليصبح إجمالي صعود الذهب 27 جنيها

وقالت الشعبة في بيان لها، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد ، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.