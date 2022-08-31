أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-8-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بلتون المالية القابضة، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، مصر للفنادق، العربية للمحابس.

البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 685.230 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 934.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 31.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 264.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.3 مليون جنيه، 557 ألف جنيه، 135.4 مليون جنيه، 101.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 9998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3746 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.98%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.503 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 25.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.06%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 115.000 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.40%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.907 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.38%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 9.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.07%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 22.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 15.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.