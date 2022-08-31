أخبار مصر.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس بتخفيضات 50 %

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، معرض أهلا مدارس بإعلان تخفيضات تصل لـ50% على جميع المنتجات المدرسية.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



رئيس الوزراء يتفقد معرض "أيادى مصرية" تحت عنوان "بكل فخر.. صنع فى مصر"



عقب إلقائه كلمةً نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء معرض "أيادي مصرية" الذي يقام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، على هامش اجتماعات هذه الدورة، ويحمل عنوان "بكل فخر .. صنع في مصر".

بعد ضبط عصابة جديدة.. ازاى تفرق العملات المزورة من الحقيقية؟.. إنفوجراف

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم تزوير العملات الورقية، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير العملات خلال الأيام الماضية، ويقع أغلب المواطنين فى مأزق العملات المزورة.

وزير التموين: 27 قافلة متحركة لطرح مستلزمات أهلا مدارس بأسعار مخفضة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تُوليها القيادة السياسية لإقامة معرض " أهلا مدارس"، وغيرها من المعارض الأخرى، التي تقدم العديد من السلع والمنتجات للأسر المصرية بتخفيضات تقل عن الأسواق الأخرى في مختلف المناسبات؛ وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

الرئيس السيسى يستجيب لطرح القوى السياسية ويوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح القوى السياسية، ووجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون اسرة خلال سبتمبر القادم.

التعليم تعلن تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى على المناهج الجديدة



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بأعداد خطة تدريبات لكافة شركاء التنمية المهنية المستدامة لتدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى فى نظام التعليم الجديد موضحة أنه تم الاتفاق مع مؤسسة ديسكفرى على خطة التدريب، على أن يبدأ التدريب 5 سبتمبر المقبل على المناهج الحديثة.

تشييع جثمان الإعلامى جلال عوارة عقب صلاة الظهر بطنطا



يشيع أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية جنازة الإعلامي جلال عوارة، عضو مجلس النواب، في دورته الماضية عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بطنطا بعد وفاته عن عمر يناهز 50 عاما.

مكتب التنسيق: لا مد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب واليوم آخر موعد للتسجيل



أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه لا مد لأعمال مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات بين الكليات بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية التنسيق وفقا الجدول الزمنى لأعمال المرحلة.

بعد حادث طريق الجلالة.. اعرف طرق الوقاية من حوادث التريلات على الطرق السريعة



ناشدت إدارة المرور، بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، بعد وقوع حادث مرورى بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل ثقيل بطريق الجلالة - السويس ونتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 34 آخرين ومنع تكرار اى حوادث للتريلات وسيارات النقل الثقيل بالمحاور، وكذلك التشديد على الانتباه لفحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

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وزير التموين: شحنة القمح القادمة من أوكرانيا مؤمنة والمخزون يصل لـ7 أشهر



قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شحنة القمح البالغة 63 ألف طن التى تعاقدت عليها الوزارة من أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية الروسية مؤمنة، وأن المشكلة الحالية خاصة بالناقل مع الحكومة الأوكرانية ونبحث عن ناقل جديد وكلها إجراءات قانونية دولية لافتا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يصل إلى 7 أشهر وبالتالى لاتوجد مشكلة وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تامين مخزون من كافة السلع الاساسية

تخفيضات 50%.. أبرز تصريحات مدبولى بافتتاح معرض "أهلا مدارس".. إنفوجراف



قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك نحو 200 شركة تعرض منتجات مكتبية وملابس وأحذية ومنتجات غذائية، فى معرض أهلا مدارس.

التموين: بدء صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات غدا



كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لدعم المواطن سيصل 36 مليون مواطن مستفيد، وستكون الزيادة من 100 جنيه وحتى 300 جنيه عَلى حسب اعداد الاسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، وسيتم بدء صرف الدعم الاستثنائى، اعتبارا من غد الخميس للأسر الأولى بالرعاية.

مدبولى: الصناعة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى واختراق الأسواق العالمية



قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك نحو 200 شركة تعرض منتجات مكتبية وملابس وأحذية ومنتجات غذائية، فى معرض أهلا مدارس.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 بحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الجلالة - السويس



لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ، اليوم الأربعاء، بطريق الجلالة - السويس.

بدء استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونيا لشهر سبتمبر.. غدا



أعلنت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر سبتمبر بدءًا من غد الخميس وحتى يوم 20 سبتمبر .

التضخم فى منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1%



سجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1%، وفق تقارير إعلامية، ويعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أحد العوامل المساهمة في التضخم القياسي في أوروبا ، حيث يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع ليسجل رقما قياسيا ويصل إلى 8.9%، وذلك في أعقاب استمرار الحرب الأوكرانية، وفقا لأحدث البيانات.

المالية: الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة وبدء تقنين أوضاعها يناير المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواءً فى منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقًا لرؤية «مصر 2030»؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وذلك من خلال تعظيم جهود «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فى إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية.

الضرائب: تخفيض مهلة الـ5 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية



أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بدءًا من 1 سبتمبر 2022 سيتم تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .

أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1097 جنيها



شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاع بحوالي 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1097 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقت صياغة هذه السطور، مع ارتفاع في الطلب على على الذهب في مصر.

المصرى يوجه الشكر لـ حسام حسن وجهازه الفنى



قرر مجلس إدارة النادى المصرى بالإجماع فى اجتماعه، صباح اليوم، توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفنى والإدارى والطبى على ما قدموه للفريق الأول بالنادى خلال فترة تعاقدهم السابقة.

موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك



يلتقى الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى يوم 28 أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، حيث يخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولة الدورى والكأس.

اتحاد الكرة يحل جميع اللجان وتشكيل الجديدة خلال أيام



قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، حل جميع اللجان داخل الجبلاية، وتعيين لجان جديدة، خلال أيام، لتقود المهمة في الفترة القادمة، وذلك عقب انتهاء الموسم الكروي الذي أنتهى أمس الثلاثاء.

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد نيوكاسل وآرسنال مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي



تقام اليوم الأربعاء 31 - 8 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة ليفربول، المحترف بين صفوفه محمد صلاح مع نيوكاسل يونايتد ومان سيتي ضد نوتنجهام فورست وآرسنال، المحترف بين صفوفه محمد النني مع أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة قيادة مصطفي محمد لفريق نانت ضد ستراسبورج فى الدوري الفرنسي.

نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي فى كلمة أمام اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة: "حياة كريمة" ستحدث نقلة فى حياة المصريين.. ومستعدون لتوفير خبراتنا لتنفيذ مشروعات للأشقاء الأفارقة



ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمةً نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة.

"الشهادات المضروبة".. كيانات وهمية لتزوير الأوراق الجامعية ومنح مؤهلات مزيفة للشباب.. وعصابات تمنح شهادات لراغبى العمل فى الداخل والسفر.. والمنحرفون استغلوا الـ"فيس بوك" للترويج لأنشطتهم المشبوهة دون قلق



تزوير الشهادات الجامعية أصبح أمرًا عاديًا أمام الكثير من الشباب داخل مصر، وساعد لفتح الباب على مصرعيه لمن يريد العمل داخل القطاعين الحكومى والخاص، بعد أن انتشرت الكثير من الكيانات الوهمية لمنح هذه الشهادات، وأيضًا جاءت إعلانات عبر صفحات التواصل الاجتماعى" الفيس بوك" بتوفير شهادات مزورة.

الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 11 مدرسة وملاحق مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بقرى مركز ناصر شمال بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة.. ورفع كفاءة مدارس أمين بريك الثانوية وسيد عبد القادر الابتدائية.. صور

تشهد قرى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التعليم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ "أهلا مدارس".. مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف صور الدعم لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.. وزير التموين: إقامة 142 معرضا رئيسيا و‏فرعيا بالمحافظات و33 شادرا و27 قافلة متحركة



افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المعرض الرئيسي لسلسلة معارض" أهلا مدارس"، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

"التموين" تبدأ إرسال رسالة نصية على بون صرف الخبز لمستحقى الزيادة الاستثنائية على البطاقة التموينية.. زيادة الدعم 100 - 300 جنيه على حسب عدد الأسر بكل بطاقة اعتبارا من الغد ولمدة 6 أشهر



بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ابلاغ اصحاب البطاقات التموينية من الاسر الاولى بالرعاية بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم بناءا عَلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بتنفذ حزمه من قررات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال رسالة نصيه عَلى بون صرف الخبز تفيدهم بقيمة الدعم المخصص لهم والذى سيتم صرفة فى صورة حزمه من السلع التموينية اعتبارا من الغد ولمدة 6 اشهر .