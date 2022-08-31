أخبار مصر.. الأهلي يوجه الشكر لسواريز ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: رسميا.. ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريس ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة.

رسميا.. ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريز ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

الفريق أسامة عسكر يناقش مع نظيره اليونانى العلاقات العسكرية المشتركة

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول / كونستانينيوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية ، وكانت قد أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين وإستعراض حرس الشرف.

التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض أهلا مدارس يفتح أبوابه للمواطنين رسميًا غدا الخميس الموافق الأول من سبتمبر، مشددا على أن الأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 50%.

الإدارية العليا تحظر إساءة معاملة أصحاب المعاشات بعد تعدى مسئول على صاحب معاش

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (أ.ع.ش) رئيس منفذ صرف المعاشات بمنطقة التأمينات والمعاشات بمطاى بالمنيا لأنه أمسك بالمواطن (م.ع.م) من أصحاب المعاشات من معصمه ودفعه على المواطنين لدى قيامه بصرف معاشه وتعدى عليه بالألفاظ غير اللائقة بسبب جلوس المواطن لعدم قدرته على الوقوف بالطابور لمروره بظروف نفسية صعبة لمرضه ولوفاة نجله فطلب من أحد المواطنين أن يقف مكانه في الطابور، فأمسكه الطاعن من ذراعه بعنف وسحبه فارتطمت المسبحة التي كانت في بيده في وجهه، وتعدى عليه بألفاظ بذيئة، وعاقبته بخصم أجر نصف شهر من راتبه حتى يحسن معاملة أصحاب المعاشات.

الحكومة تعتمد ألف جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح للموسم المقبل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

الحكومة توافق على التعاقد مع شركة سيمنس لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ حزمة (LOT-3) من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"، في نطاق 3 شركات توزيع كهرباء هي شمال القاهرة، والاسكندرية، وشمال الدلتا، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفي ضوء المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

الحكومة توافق على بيع السيارات المتواجدة فى ساحات المحافظات ومثبت عدم صلاحيتها

وافق مجلس الوزراء على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات، والمنتهية موقفها القانوني ومثبت عدم صلاحيتها وفقاً للتقرير الفني للمركبة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات الكُهنة التي تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها.

الداخلية توفر مستلزمات المدارس للطلاب بتخفيض 30 % بداية من الغد

تتخذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات، لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من غد، الخميس، ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2022/2023 لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية"، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

رئيس الوزراء: تنسيق مع محافظ البنك المركزى بشأن عدد من المحاور الاقتصادية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء الجدد في الحكومة، مؤكداً أن نهج الحكومة دوماً هو البناء على ما سبق تحقيقه من خلال الوزراء السابقين، واستكمال خطط الدولة المختلفة، وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق تقدم في القطاعات المختلفة.

حرية الإقامة بالكفالة الشخصية.. الإمارات تستحدث تصريح العمل الافتراضى لأول مرة

تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات، يفيد بقيام حكومة الإمارات باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام قابل للتجديد، وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

غداً طقس حار نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضى عن بعد فى الدعاوى المدنية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية بين كل من وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

القوات المسلحة تواصل جهودها فى إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الآمن بكافة ربوع الدولة المصرية مما يسهم فى دفع عجلة التنمية وتعظيم الإستفادة من جميع المناطق التى تصلح لإقامة التجمعات العمرانية والمشروعات القومية عليها.