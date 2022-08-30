6 من كل 10 جمهوريين يدعمون دونالد ترامب فى الترشح لرئاسة أمريكا 2024

كتبت: نهال أبو السعود

قال ما يقرب من 6 من كل 10 مستجيبين جمهوريين فى استطلاع جديد للرأى إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يجب أن يكون مرشح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة المقررة عام 2024.

وجد استطلاع أجرته يو اس توداى أن 59% من المستجيبين الجمهوريين يفضلون ترامب، الذى قال أنه اتخذ قراره بشأن الترشح مرة أخرى لكنه لم يعلنه رسميا، بينما يعتقد 41% أن مرشحًا آخر يجب أن يمثل الحزب الجمهوري.

وبالمقارنة، قال 44% من المشاركين الديمقراطيين إن الرئيس بايدن يجب أن يكون مرشح الحزب فى عام 2024، بينما يعتقد 56% أن مرشحًا آخر يجب أن يمثل حزبهم.

عندما طلب من المستجيبين الجمهوريين سرد السمات الإيجابية للرئيس السابق استشهد معظم الجمهوريين باستعداد ترامب لاستخدام جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفه لإنجاز الأمور وهو ما اتفق علية 90%.

وأشار منظمو الاستطلاعات إلى أن 82% من المستجيبين الجمهوريين قالوا أيضًا إنهم يعتقدون أن ترامب يمكن أن يفوز بمحاولة إعادة انتخابه فى عام 2024.

يأتى الاستطلاع بعد أن صدر يوم الجمعة إفادة خطية منقحة لإقناع القاضى بالموافقة على عملية البحث التى قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالى هذا الشهر قى مقر إقامة ترامب فى فلوريدا، ونفى ترامب ارتكاب أى مخالفات تتعلق بالوثائق التى تمت مصادرتها فى مار الاجو.