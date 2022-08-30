38 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالسويس

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تسلم محافظة السويس اليوم الثلاثاء المدفن الصحى الآمن (بالكليو 5 ) بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشار اللواء هشام آمنة أنه جارى توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة عتاقة بتكلفة قدرها 3 مليون جينه، مشيراً إلى أن حجم الإستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة السويس بلغت حوالى 38 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مساحة المدفن الجديد بالسويس تبلغ حوالى 40 فدانا وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول والاخرى للأفراد وبه كذلك ميزان ارضى بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة للمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن مساحة خلية تجميع المخلفات الصلبة تبلغ حوالى 10 أفدنة ويوجد بها شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة كافة مشروعات البنية التحية الخاصة بمنظومة المخلفات للإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة ليشعر المواطن بوجود تحسن فى مستوى النظافة.