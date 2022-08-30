‫تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى على مدار أسبوع

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 56 من اصداره: "الزراعة في كل مصر الذى يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 23 وحتى 29 اغسطس الجاري.

أوضح أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، شنت خلال هذا الاسبوع، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و114 كجم لحوم مجمدة ودواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تم الانتهاء من تحصين 114 الف و 855 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كذلك تم عقد 11 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية الاجتماع الدوري، للجنة التراخيص الخاصة بإدارة حماية الأراضي، كذلك تم المرور على الحقول الارشادية للفول الصويا والذرة الشامية، وزراعات الموالح بنواحي المحافظة.

و شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية في الاجتماع التنسيقي، بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، لمنافشة الموضوعات المشتركة، ومشروعات تطوير وتحديث الري، كما تم تكثيف المرور على أسواق بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم ازالة (131) حالات تعدي على الاراضي الزراعية بمراكز أشمون ـ الباجور ـ الشهداء ـ السادات ـ منوف ـ شبين الكوم، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع كلية طب بيطري السادات قافلة علاجية تم خلالها علاج 120 حالة باطنة و 50 ولادة و 11 جراحة و 350 دواجن، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 190 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 6 طن لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 443 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأكثر من 39 ألف طائر ضد الامراض الوبائية، وتنظيم 138 ندوة ارشادية و743 لقاء إرشادي، كما تم عقد ندوة تفاعلية في مجال التأمين على الماشية.

وخلال هذا الاسبوع واصلت مديرية الزراعة بالنوبارية، متابعه عمليات حصاد وتفريط وتجفيف الذرة الصفراء بمراقبة الحمام ومطروح حيث تم المرور على مفارش التجفيف ومتابعه الحالة العامة للزراعات في الحقول والحالة العامة مبشره، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز وادي النطرون، دست الأشراف، كفر الدوار، ابوحمص، كذلك كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملاتها، على اسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 2821 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 17 ألف و792 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم تنفيذ 27 ندوة ارشادية.

و واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد المرور على زراعات الأرز، والذرة، وتدبير احتياجات مزارعي المحافظة من التقاوي للمحاصيل الشتوية، كما واصلت حملاتها لازالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما تم عقد ندوة حقلية لمحصول القطن، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القطن بنواحي المحافظة، كذلك تم المرور على عدد من الادارات الزراعية لمتابعة الاعمال والتنبيه بضرورة المرور على الزراعات الصيفية والتواصل مع المزارعين، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم سلسلة ندوات إرشادية حول الجنى المحسن لمحصول القطن موسم 2022 في مراكز المحافظة.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر استمرار حملات الترصد الوبائي وتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حيث قامت لجنة من المديرية بالمرور على سوق الماشية بأرمنت، وتم عمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي إضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع إضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم، كما واصلت حملات التفتيش على اسواق اللحوم حيث تم ضبط 62 كجم من مصنعات الدواجن واللحوم المفروم غير معلومة المصدر.

كما انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، من تحصين 57 ألف و441 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما اعلنت أيضا استمرار تفعيل الندوات الارشادية لتوعية المربيين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم الانتهاء من تنظيم 101 ندوة ارشادية بمختلف مراكز المحافظة، كما شاركت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، مع جامعة قناة السويس في تنفيذ قافلة زراعية وبيطرية شاملة بمدينة سانت كاترين حيث تم معاينة الغابة الشجرية بمدينة الطور بهدف زراعة بعض الأشجار على مياه الصرف بها، كما تابعت المديرية الزراعات بالوحدة البستانية، كما أعلنت فتح البيع للدواجن الحية بلدى بمزرعة الدواجن بالطور بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، و أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، استمرار التحصين بلقاح الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بمختلف قرى المحافظة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.