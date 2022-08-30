يضم كيانات سياحية كبرى.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بحى غرب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، لمتابعة آخر تطورات العمل بحى غرب، والذى يشهد حاليًا أعمال تطوير فى عدد من القطاعات، فضلا عن الكيانات السياحية الكبرى الموجودة بالحى، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار والعميد نعمان على نعمان رئيس حى غرب.

واستمع محافظ بورسعيد لشرحًا تفصيليا من رئيس حى غرب حول الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة على غرار كافة الأحياء ببورسعيد، فضلا عن متابعة مستجدات الأعمال بمشروعات التطوير التى يشهدها حى غرب.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن حى غرب يعد من أكثر الأحياء أهمية كونه يضم كبرى الكيانات السياحية التى ساهمت فى دعم قطاع السياحة ببورسعيد، أضافة إلى أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى شهده الحى مؤخرا، فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية لجميع أحياء المحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد، رئيس الحى بالإستمرار فى جهود تطوير الحى وتحسين الخدمات المقدمة، لافتا لتقديم كافة الدعم لتنمية وتطوير حى غرب تماشيا مع التطور الذى شهدته بورسعيد فى كافة المجالات.