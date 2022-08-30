وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات معهد القراءات

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي 2021 /2022.

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.52%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 570 طالبًا ‏وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 59.97%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 886 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 67.49%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏627 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 69.88%.‏

وجاءت منطقة القليوبية في المركز الأول في نسبة نجاح شهادة التجويد بنسبة 100%، بينما جاءت مناطق دمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر في المراكز الأول في نسبة نجاح شهادة عالية القراءات بنسبة نجاح 100%، في حين جاءت مناطق كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء والبحر الأحمر في المراكز الأول بنسبة نجاح 100%.

ووجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة شهادات القراءات على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب في معرفة نتائجهم، مقدما التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، ومطالبا الطلاب الذين لم يوفقوا ببذل مزيد من الجهد والمذاكرة للاحق بزملائهم.