وزير داخلية لبنان للسفير السعودى: حريصون على أمن الخليج وكافة الدول العربية

إيمان حنا

أكد وزير الداخلية والبلديات فى حكومة تصريف الأعمال بلبنان القاضى بسام مولوى، التزام لبنان بأمن الخليج والسعودية والدول العربية ومنع تعرضها لأى أذى من أى نوع، فهى مجتمعاتنا ونحرص على أمن والأمان فى إطار رؤية موحدة لأمن عربى مشترك"، جاء ذلك خلال لقائه مع سفير السعودية فى بيرون وليد بخارى.

وشدد مولوى، على أن لبنان عليه ترجمة كل السياسات التي التزمها تجاه المجموعة العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إلى أفعال وليس فقط سياسات.

ومن جانبه، ثمن السفير السعودى جهود وزارة الداخلية اللبنانية التى انعكست إيجابا على آلية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، بخاصة في المجال الأمني.

أضاف: "أؤكد أن الجهود الدبلوماسية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تهدد أمن واستقرار لبنان ووحدته".

وثمن أيضا جهود الحكومة اللبنانية فى ترجمة الالتزامات السياسية الى واقع ملموس والقيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الانشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وفي هذا الصدد أهاب بالأجهزة الأمنية المختصة باستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما من ينشر دعوات إرهابية وعدائية ضد المملكة وضبطه وتسليمه إلى السلطات الأمنية في السعودية .

وأشار السفير أيضا إلى جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة آفة المخدرات ، موضحا أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتمت عبر الأراضى اللبنانية 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر خلال السنوات الثمانية الماضية أى منذ العام 2015، وفقا لتصريحات السفير.

وقال: "نقدر الجهود المبذولة من الجيش اللبنانى والأجهزة الأمنية المختصة، لمسنا فعلا عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة فى مجال مكافحة المخدرات"، داعيا السلطات اللبنانية الى مزيد من تعزيز آليات التعاون المشترك فى كل المجالات مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المظمة المرتبطة بها.