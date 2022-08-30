وكتب في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "أدعو الشركات السويدية إلى استكشاف واستئناف عملياتها بنشاط في أوكرانيا"، مضيفا " حان وقت العودة وعلى سبيل المثال ، تعمل مجموعة سكانيا السويدية بالفعل على زيادة الأنشطة التجارية، ويجب على الآخرين أن يحذو حذوها".

جدير بالذكر أن كوليبا يجري حاليا زيارة رسمية إلى السويد وجمهورية التشيك من يوم 29 وحتى 31 أغسطس الجاري لمناقشة قضايا زيادة ضغط العقوبات على روسيا.