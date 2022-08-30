وزير الرى يصل ستكهولم للمشاركة فى الأسبوع العالمى للمياه

كتبت أسماء نصار

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمى للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة .

وقال سويلم، إن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

ومن المقرر أن يلتقى سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.

وعلى هاشم مشاركته في "الأسبوع العالمى للمياه" التقى سويلم ريكاردو مينا مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، حيث تم مناقشة الترتيبات التي تتم بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص قمة المناخ COP27، حيث يجري التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

وأشاد سويلم بالتعاون المثمر مع "مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث" والذي يشارك في تنظيم جناح المياه بقمة المناخ ، كما توجه سيادته بالدعوة لممثلي المنظمة للمشاركة في "إسبوع القاهرة الخامس للمياه" لعرض جهود المنظمة في مجال أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة ، كما أشار الى مجهودات الوزارة المبذولة في مجال الحماية من أخطار السيول في مصر ، والتى تهدف لحماية المواطنين وحماية المنشآت والبنية التحتية.

ومن جانبه، استعرض ريكاردو مينا أنشطة منظمة الأمم المتحدة المتعددة والمرتبطة بشكل وثيق بقضايا المياه ، والتأكيد على أهمية تفعيل محور "أنظمة الانذار المبكر للحد من الكوارث" بمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بنيويورك.