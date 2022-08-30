وزير الرى يشارك باجتماع لجنة وضع معايير لأعمال تأهيل الترع بالمرحلة القادمة

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى أول اجتماع للجنة المشكلة برئاسة المهندس فتحى رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات وبمشاركة ممثلين عن جامعات أسيوط والفيوم والإسكندرية ووزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه لاعداد دليل إرشادى لأعمال تأهيل الترع أخذاً فى الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترعخلال المرحلة القادمة.

يشار إلى أن وزير الرى قرر إجراء تقييم مرحلى لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة، وتقييم بحثى للتحول لأنظمة الرى الحديث.

وساهمت أعمال التبطين فى تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، وإستعادة القطاع التصميمىللترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترعخاصة فى فترة أقصى الإحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رىالزمام الواقع على الترعة وتقليلزمن تشغيل طلمبات الرى.