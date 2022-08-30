وزير الرى: تنظيم يوم خاص بالمياه وإطلاق مبادرات دولية فى مؤتمر المناخ COP27

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ بالتعاون مع عدد من الشركاء ، وتنظيم جناح خاص بالمياه ، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف معالتغيرات المناخية في قطاع المياه ، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأضاف سويلم أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم ، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائجيمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك فى شهر مارس 2023.

كما أشار إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر كنماذج ناجحة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

الجدير بالذكر أن هناك ترابط بين الماء والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، لذلك يتم العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية ، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.