اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 07:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم: الحكومة لديها خطة للتعامل مع القضية السكانية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:23 م
وزير التعليم: الحكومة لديها خطة للتعامل مع القضية السكانية جانب من اللقاء
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير، والوفد المرافق لها لمناقشة عدد من قضايا التعاون المشتركة.

ويهدف التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة والتي منها تعزيز قدرة المدرسين فى مجال التعليم السكاني، وتقديم الدعم الفني لتطوير أطُر عمل شاملة للمعلمين والطلاب وتعزيز قدرة المعلمين والمشرفين والطلاب على تنظيم الأسرة والقضايا السكانية.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن الحكومة لديها خطة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.

وأشار إلى أن الوزارة تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة والتي تهدف إلى توعية الطلاب بمختلف القضايا البيئية والسكانية والصحية المعاصرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبها قالت فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن شراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة التربية والتعليم في غاية الأهمية في ضوء العمل على تمكين وتثقيف الشباب حول قضايا السكان، خاصة بعد أن سمعنا اليوم نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية والتي تشير إلى احتياج الشباب لمعلومات أكثر عن تنظيم الأسرة.

حضر الاجتماع، الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان، جيرمين حداد مساعد ممثل الصندوق، ومها موافي، أخصائية برنامج تنظيم الأسرة بالصندوق.


التربية والتعليم

القضية السكانية

صندوق الأمم المتحدة للسكان

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

قومى المرأة ينظم دورة إعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:29 م

"الإفتاء": هناك مفاهيم مغلوطة لنصوص شرعية تؤثر سلبا على القضية السكانية

السبت، 27 أغسطس 2022 11:39 م

أكرم القصاص: يجب إدراج القضية السكانية ضمن جزء من الحوار الوطنى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:07 م

أكرم القصاص يكتب: "القضية السكانية ونزيف العقول" موضوعا للحوار

الجمعة، 27 مايو 2022 10:00 ص

أوقاف الأقصر تنتهى من فعاليات البرنامج التدريبى للدعاة عن القضايا السكانية ..صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:41 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة