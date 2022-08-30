وزيرة التخطيط تعلن إطلاق المرصد الإحصائى بجهاز الإحصاء خلال أسبوعين

كتب: مدحت عادل

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه سوف يتم إطلاق المرصد الإحصائي والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء خلال أسبوعين.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركتها فى فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحى للاسر المصرية.

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، إنه سيتم الدعوة لحضور إطلاق المرصد قريبا، مضيفا أن المرصد يقوم برصد البيانات الإحصائيــة لمصـر في كافة المجالات (اقتصادية – اجتماعية – بيئية ) من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م × 9 م).

وأعتبر بركات، أن إطلاق المرصد يأتي لرصد الواقع المصرى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافيًا وفكريًا فى إطار توجه الدولة نحو “بناء المواطن المصرى” وكذلك بأهمية البيانات والمعلومات كنقط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.

وقال بركات إن الهدف من المرصد هو وجود مادة علمية ممثلة في أرقام وبيانات في كافة القطاعات لعرضها أمام المواطنين بهدف التواصل معهم وتنمية الوعي الإحصائي لديهم.