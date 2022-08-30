اليوم السابع
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وزيرة البيئة توضح خطورة صيد الأسماك الجائر على سلوك "القرش"

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:22 م
وزيرة البيئة توضح خطورة صيد الأسماك الجائر على سلوك "القرش" جانب من اللقاء
كتب محمد عبد المجيد

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رجحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أسباب هجوم أسماك القرش لتغير سلوك القرش نتيجة البحث عن غذاء، والصيد الجائر ما يؤدى إلى نقص أنواع معينة من الأسماك التى يبحث عنها، فضلا عن سيكولوجية سمك القرش نفسه، بمعنى أن أنثى القرش تضع المولود الخاص بها دائما فى شهر 5 و6 و7.
 
أضافت وزيرة البيئة، خلال لقاء تليفزيونى، إن الإجراءات الاحترازية التى قامت بها مصر لتقليل حوادث هجمات القرش هى 3 أشياء خلال الـ 3 سنوات الماضية، ففي الفترة الماضية وفى الشهور التى يتكاثر فيها السمك تم منع الصيد سواء الصيد الترفيهى أو صيد العمل، كما تم إنشاء صندوق لتعويض الصيادين عن الشهور التى سيتم إيقاف الصيد بها، ثانيا أصدرنا عدد من الإرشادات التى تمت إقامتها على مستوى المنشآت الفندقية ومراكز الغوص. 
 
أشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر من أقدم الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ونتشرف أن مصر كانت رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي من عام 2018 إلى 2021، ورسمنا خارطة طريق مع كل الأطراف البالغ عددهم 192 دولة لخطة التنوع البيولوجي لما بعد 2020.
 

وزيرة البيئة

مصر

ياسمين فؤاد

اسماك القرش

هجمات القرش



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