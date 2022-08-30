اليوم السابع
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نيفين القباج: 36 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم النقدى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:45 ص
نيفين القباج: 36 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم النقدى جهاز الاحصاء
كتب مدحت عادل

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 36 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم النقدى حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة نحو 4.1 مليون أسرة، وقريبا تصل إلى 5 ملايين أسرة توازى 20 مليون مواطن.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، أن هذه البيانات الهيكلية تعطى وضوحا كبيرا للرؤية لدى الدولة المصرية، لافتة إلى أن الدعم النقدى المشروط مرتبط بالصحة والتعليم وتمت إضافة شرط الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية للحصول على الدعم النقدى.
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن تراجع معدلات الختان في مصر جاء نتيجة لجهود اللجنة الوطنية للختان والتي تشمل عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
 
وأضافت أن تراجع معدلات الختان جاء أيضا بعد 3 أجيال من القوانين التي تم إقرارها منذ عام 2006 وحتى الآن.

 


المسح الصحى للأسرة المصرية

الصحة

تنظيم النسل

الاطفال

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