ندب الأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة فى حريق ملهى ليلى بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق في أحد الملاهى الليلية، أمس الإثنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وطلب وتقرير الحماية المدنية لبيان كيفية نشوب الحريق وبدايته ونهايته.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد تلقيه بلاغًا من إدارة الحماية المدنية، وشرطة النجدة وغرفة عمليات حي المنتزة أول، بنشوب حريق ملهي ليلي كليب كلوب، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن مكان الحريق، وجاري السيطرة على النيران، وإخمادها قبل وصولها للعقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة.