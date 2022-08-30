نائب محافظ بنى سويف يتابع مشروعات حياة كريمة فى المحافظة

بنى سويف - هانى فتحى

أجرى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، جولة على قرى ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، في إطار توجيهات المحافظ" الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتفقد نائب محافظ بنى سويف، سير العمل في مجمع سدس الخدمي، الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى"جزيرة ببا، قمبش، طنسا، هلية، صفط راشين"، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع" مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهرعقاري"، بهدف التيسيرعلى أهالي المجلس القروي وتوابعه.

وتابع "حبش"مستجدات مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرى الوحدة المحلية وتوابعها، بالإضافة إلى متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء وحدة إسعاف سدس، والتي تضم 2 سيارة "نموذج كبير"، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.

كما تفقد نائب محافظ بني سويف موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الوحدة الصحية بسدس، والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ضمن 23 مشروعا بقطاع الصحة بقرى مركز ببا.

وتضمنت الزيارة تفقد وحدة التدريب المتنقلة التابعة للقوى العاملة، لمتابعة سير عمل الدورات التدريبية التي يجرى تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"بسدس لتدريب الشباب على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل، حيث تابع نائب المحافظ جانباً من أعمال التدريب،وتقفد مكونات الوحدة التي تحتوى على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل: ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وشهدت الزيارة حضور مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وبعض التنفيذيين المعنيين ومسؤولى المبادرة بمركز ببا.



نائب محافظ بنى سويف يتابع مشروعات حياة كريمة (2)



نائب محافظ بنى سويف يتابع مشروعات حياة كريمة (7)