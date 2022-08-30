نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بقرى القنطرة شرق

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا لمتابعة آخَر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقُرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها 4 قُرى رئيسية و37 تابعا، وذلك بحضور العميد إيهاب أبو اليسر، مدير مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، ومديري عموم المديريات الخدمية وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قُرى مبادرة حياة كريمة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، ناقش "عصام" نِسَب التنفيذ والتسليم لمشروعات حياة كريمة بِقُرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم والتي وصلت لنسب تنفيذ 100% من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية و المجمعات الحكومية ومراكز الشباب و قطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي وصلت نسب التنفيذ 90%.

أما بالنسبة لكباري مبادرة حياة كريمة تم الانتهاء من 6كباري عدا كوبري مصرف بلوظة والذي وصل نسبة تنفيذه 50%، كما تم مناقشة آخر تطورات توصيل المياه للمنازل بقرى المبادرة بنسب قاربت 90 %، كما تم عرض نموذج لموقف الأبطال والذى سيقام على مساحة 2250متر مربع بمدخل القرية، ونموذج آخر لموقف التقدم، والذي سيقام على مساحة 1600 متر مربع داخل الكتلة السكنية، وونموذج ثالث لموقف جلبانة والذي سيقام على مساحة 270 مترا مربعا.

وفي أثناء الاجتماع تمت مناقشة بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه بعض مشروعات المبادرة منها وجود 2كابل كهربائي جهد متوسط يعوق توصيل المياه والصرف الصحي لبعض المنازل بقرية السلام وجاري العمل على نقل تلك الكابلات الكهربائية وحل المشكلة حلًا جذريًا.

كما تم مناقشة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بِقُرى السلام والتقدم والتي قاربت نسب التوصيل 80% علاوة على نسب توصيل خطوط الاتصالات لمنازل قُرى مركز ومدينة القنطرة شرق والتي قاربت 82%.

ومن جانبه أكد "عصام" على تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقُرى مركز ومدينة القنطرة شرق حتى يتسنى للمحافظة استلام وترفيق وتشغيل كافة مشروعات المبادرة في الأول من أكتوبر 2022، موضحًا أنه بحلول الأول من نوفمبر 2022 ستنتهي أعمال توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي لمنازل قُرى القنطرة شرق بالكامل.