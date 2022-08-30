نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع كلية الصيدلة لمناقشة حفل اليوبيل الفضى

كتب لؤى على

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بترأس اجتماع مجلس كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، برئاسة الدكتورة أمانى الشريف، عميدة الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وخلال الاجتماع تم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية من المتميزات، وقام نائب رئيس الجامعة وعميدة كلية الصيدلة بتكريمهم؛ لجهودهم في سبيل نهضة الكلية والجامعة، كما قام نائب رئيس الجامعة بتوضيح جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، في سبيل الانتهاء من مبنى الكلية الجديد، مؤكدًا أن هناك جهودا تبذل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من مبنى الكلية؛ تمهيدًا للانتقال إليه في أقرب وقت ممكن، وناقش مجلس كلية الصيدلة الاستعدادات التى تتم لحفل اليوبيل الفضي وتخريج الدفعة ال 25 من الكلية.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد خلال الفترة المقبلة.