موسكو: العقوبات الغربية لن تمنع روسيا وإيران من تطوير التعاون بينهما

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الغربية لن تمنع روسيا وإيران من تطوير التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين.

وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء: "نعتزم زيادة توسيع التعاون متبادل المنفعة مع إيران لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، وننوي التقدم في جميع مجالات العلاقات الروسية الإيرانية طويل الأمد".

وأضاف البيان "أن الخطوات العدائية من قبل الدول الغربية غير الصديقة والتدابير التقييدية غير القانونية ضد بلدنا، لن تؤثر على تصميم روسيا على مواصلة المسار نحو تعميق الشراكة متعددة الأوجه وذات المنفعة المتبادلة مع جمهورية إيران في جميع المجالات".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت أمس الاثنين أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيقوم بزيارة عمل إلى العاصمة موسكو غدا الأربعاء، حيث يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن لافروف وعبد اللهيان سيتبادلان الآراء حول عدد من القضايا الدولية الهامة، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في اليمن وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان وما وراء القوقاز وبحر قزوين.