من هى جورجيا ميلونى ..الأوفر حظا لتصبح أول رئيسة للحكومة الإيطالية

فاطمة شوقى

تصدرت جورجيا ميلونى، زعيمة حزب أخوة إيطاليا اليمينى المتطرف جميع استطلاعات الرأى الخاصة بالانتخابات الإيطالية المقررة فى 25 سبتمبر، لتكون أول امرأة تصل لمنصب رئيس الحكومة الإيطالية.

وتستعد إيطاليا فى الوقت الحالى لانتخاب رئيس حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الحكومة السابق ماريو دراجى، والاتجاه إلى الانتخابات المبكرة مما أدى إلى حالة من عدم اليقين السياسى فى البلاد، وحظيت ميلونى التى ترأس حزب اخوة ايطاليا منذ 8 سنوات ، بدعم العديد من الإيطاليين، وهو ما يعنى أن اليمين المتطرف من الممكن أن يصل الى الحكم للمرة الأولى منذ عام 1922 عندما تمكن بنيتيو موسولينى من اعتلاء هذا المنصب، كما ستكون أول امرأة فى تاريخ إيطاليا تصل لهذا المنصب.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن جورجيا ميلونى ولدت فى روما فى 15 يناير 1977 وهى صحفية منذ عام 2006، وبدأت مشوارها السياسى فى سن صغير جدا عندما بلغت 15 عاما ، حيث أسست هيئة التنسيق الطلابية Gli Antenati" التى أصبحت القوة الرئيسية وراء الاحتجاج على مشروع إصلاح التعليم العام فى هذا الوقت.

في عام 1996 أصبحت قائدة وطنية للعمل الطلابي ، ممثلة هذه الحركة في منتدى الجمعيات الطلابية الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم، وفي عام 1998 ، كان من بين صفوف حزب التحالف الوطني لمجلس مقاطعة روما في كلية غارباتيلا. تم انتخابها ، وكانت عضوًا في لجنة سياسة الثقافة والمدرسة والشباب حتى حل المجلس في عام 2003.

في عام 2000 أصبحت مديرة وطنية للعمل الشبابي، وترشحت لرئاسة قائمة "أبناء إيطاليا" عام 2004 فازت بالمؤتمر الوطني لفيتربو وأصبحت أول رئيسة لمنظمة شبابية لليمين الوطني.

في أبريل 2006 ، تم انتخابها لعضوية مجلس النواب على قائمة التحالف الوطني في كلية لاتسيو 1. وبعد أيام قليلة تم انتخابها نائبة لرئيس فصل مونتيسيتوريو. في المجلس التشريعي الخامس عشر كانت عضوًا في اللجنة السابعة (الثقافة والعلوم والتعليم).

في عام 2008 ، بمناسبة انتخابات المجلس التشريعي السادس عشر ، أصبحت عضوًا في البرلمان للمرة الثانية. في 8 مايو من نفس العام ، تلقت من رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني منصب وزيرة سياسات الشباب ، وهي الوزارة التي أعادت تسميتها فيما بعد بوزارة الشباب. جيورجيا ميلوني ، البالغة من العمر 31 عامًا ، هي أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية.

انتخابات 2022

منذ الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب سقوط حكومة دراجى الشهر الماضي، تصدرت ميلوني عناوين الصحف بملاحظاتها المثيرة للجدل، حيث إنه خلال مشاركتها في لقاء لحزب "فوكس" اليميني في ماربيا الساحلية الإسبانية، ألقت خطابا حماسيا حذرت فيه من مخاطر الهجرة والمثلية الجنسية.

وبدأت حملة على مواقع التواصل التابعة لها للترويج لسياساتها الداخلية والأوروبية، حيث نشرت قبل نحو أسبوعين رسائل فيديو باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية تقول إن حزبها لن يهدد الاستقرار المالي لإيطاليا وإنهم سيلتزمون بتحالفات روما التقليدية، "إيطاليا بحاجة إلى حكومة موحدة وواضحة... تعزز الاستثمارات والنمو في بلدنا". وفي إطار دفع الشبهات السلطوية عن حزبها قالت "نحن نعارض بشدة أي انحراف مناهض للديمقراطية بكلمات حازمة لا نجدها بشكل دائم في اليسار الإيطالي والأوروبي".