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مصر تؤكد دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:20 م
مصر تؤكد دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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تستمر جمهورية مصر العربية في متابعة التطورات في جمهورية العراق الشقيق، مؤكدةً دعمها لمؤسسات الدولة وسلامة وتطلعات مواطنيها العراقيين الأشقاء.  
 
وإذ تهيب مصر كافة الأطراف العراقية بالاستمرار في الدفع قدماً نحو التهدئة ووقف التصعيد، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أية خلافات سياسية حالية، تؤكد على دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار. 
 
كما تؤكد مصر في هذا الصدد على دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظاً على أمن واستقرار الشعب العراقي.

العراق الشقيق

العراق

مؤسسات الدولة

جمهورية مصر العربية



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