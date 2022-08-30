مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق الثالث فى قنا

قنا - صابر سعيد

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها فى جزيرة حمودى بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها فى جزيرة حمودى التابعة المركز الوقف، شمال محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، وتبين أن الجثة لدعاء.أ، 18، عامًا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.