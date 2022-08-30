مصرع عامل محارة سقط من أعلى سقالة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى عامل محارة مصرعه أثناء عمله بأحد المنازل بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا، إثر سقوطه من أعلى سقالة، تم نقل الجثة للمشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، تفيد بمصرع عامل أثناء عملة بأحد المنازل بمركز ديرمواس، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع المدعو ن-م-ع 34 سنة عامل محارة مقيم بإحدي قري مركز ديرمواس جنوب المحافظة، وتم نقله إلي مشرحة مستشفى ديرمواس التخصصي وأمرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان وتسليمه لأهليته بعد انتهاء تقرير مفتش صحة المركز لعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة.