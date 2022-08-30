مصرع عامل إثر اصطدامه بقطار أثناء عبور خط السكة الحديد في البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى عامل مصرعه اليوم الثلاثاء إثر اصطدامه باحد قطارات السكة الحديد بمركز الرحمانية بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجده، وبالفحص، تبين مصرع " س. ع. س " 32 سنة عامل مقيم مركز الرحمانية إثر اصطدام بأحد قطارات خط دمنهو - دسوق به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد.

تم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

فى سياق أخر، أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.