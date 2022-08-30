مصرع عامل أسفل عجلات سيارة نظافة أثناء جمع القمامة فى بلقاس بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل نظافة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مصرعه اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات سيارة نظافة مكبس، أثناء قيامه بجمع القمامة بشارع المحكمة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد محمد حبيب رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، بمصرع عامل نظافة بعد أن دهسته سيارة.

وعلى الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات وجود جثة إسماعيل ذكي محمد سيد 55 سنة عامل نظافة بمجلس مدينة بلقاس ومقيم بعزبة جاد إمارة.

وتبين اصطدام سيارة النظافة بدون لوحات معدنية بالمذكور أثناء ممارسة مهام عمله في جمع القمامة، ما أدى إلى مصرعه على الفور ونُقل الجثة لمشرحة مستشفى بلقاس المركزى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 11141جنح المركز لسنة 2022 وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.