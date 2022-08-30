اليوم السابع
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مصرع عاملين انهار عليهما ساتر ترابي بالمراشدة في قنا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 09:22 م
مصرع عاملين انهار عليهما ساتر ترابي بالمراشدة في قنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى عاملان مصرعهما، اليوم، الثلاثاء، في حادث انهيار ساتر ترابي عليهما أثناء العمل بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع عاملين في حادث انهيار ساتر ترابي بجانب ترعة في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسارتين إسعاف واستخراج الجثتين ونقلهما إلي المستشفى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين إلي مشرحة المستشفى وجاري التحقيق حول الواقعة بمعرفة مباحث الوقف.
 
 
 

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