اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:14 ص
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مصرع طفل غرقا بمياه ترعة أثناء لهوه أمام منزله بقرية فى الشرقية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:13 ص
مصرع طفل غرقا بمياه ترعة أثناء لهوه أمام منزله بقرية فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى طفل عمره عامين مصرعه غرقا بمياه ترعة بقرية الزوامل بالشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الزوامل تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزوامل بوصول طفل عمره عامين جثة هامدة، وتبين من توقيع الكشف الطبى عليه من قبل مفتش الصحة، حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز بلبيس، أثناء لهو الطفل أمام المنزل سقط فى الترعة الكائنة بالقرية ولفظ أنفاسه غرقا.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


الشرقية

مركز شرطة بلبيس

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