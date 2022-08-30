مصرع طفلة رضيعة سقطت من أعلى سلم لمنزل بالعسيرات جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما ونصف مصرعها بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج وذلك على إثر سقطوها من أعلى سلم المنزل بالطابق الثانى.

تم نقل الجثة إلى مستشفى العسيرات المركزى بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كدمه وتورم بالرأس أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة طفلة رضيعة عقب سقوطها من أعلى سلم المنزل بدائرة المركز وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول الطفلة سهيرع ر م البالغة من العمر عام ونصف وتقيم بناحية دائرة المركز إلى مستشفى العسيرات المركزى " جثة هامدة " ادعاء سقوط من علو.

1وبسؤال والدها عبد المنعم ر م خ 32 سنة عامل ووالدتها نجوى ع ح 27 سنة ربة منزل وجدها لوالدها رياض م خ م 66 سنة مزارع شاهد واقعة ويقيمون بذات الناحية قرروا بأنه أثناء لهو المذكورة أعلى سلم المنزل بالطابق الثانى اختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كدمه وتورم بالرأس أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.