مصرع طفلة تناولت عقاقير طبية بطريق الخطأ بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظت طفلة عمرها 14 عاما بمحافظة الشرقية، أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها بحالة إعياء ، إثر تناولها عقاقير طبيبة بطريق الخطأ، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول طفلة عمرها 14 عاما مقيمة انشاص دائرة مركز شرطة بلبيس، مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام.



وتبين من التحريات تناولها بطريق الخطأ مجموعة عقاقير طبية خاصة بوالدتها التى تعانى من حالة نفسية، مما أسفر عن إصابتها بحالة تسمم، وتوفيت متأثرة بإصابتها، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





