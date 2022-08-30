مشاركات كولومبيا وفرنسا فى "بينالى" مكتبة الإسكندرية الدولى العاشر.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي العاشر لكتاب الفنان، وذلك بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بقاعة المؤتمرات وبحضور الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة.

ويحظى بينالي كتاب الفنان باهتمام خاص من الفنانين محليًّا ودوليًّا؛ لنجاح دوراته السابقة وتميز محتواها، منذ نشأة البينالي مع ميلاد المكتبة عام 2002.

وقد توالت دورات البينالي منتظمة كل عامين عدا سنة 2020؛ حيث لم تُقَم الدورة التاسعة للظروف القاهرة لتداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًّا،والآن وبعد آخر دورة عام 2018 يعود البينالي للمكتبة بمشاركة قوية هذا العام لـ18 فنانًا وفنانة من مصر و14 فنانًا من كندا، بالإضافة لمشاركة 23 عملًا فنيًّا من مؤسسة Arte Dos Graficos من بوجوتا في كولومبيا،وذلك بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة، ومشاركة 25 عملًا فنيًّا من دار نشر La Diane Française ومقرها مدينة نيس بفرنسا، والتي يحرص صاحبها ومديرها جون بول أوريليا Jean Paul Aureglia على المشاركة الدائمة في البينالي، وتقديم الأعمال الفنية الأصلية المعروضة كهدية لمكتبة الإسكندرية لتبقى ضمن مجموعة مقتنياتها الدائمة، تقديرًا منه لدور المكتبة في نشر الوعي بالثقافة والفنون، ويدعم المشاركة الفرنسية لهذه الدورة المعهد الفرنسي بالقاهرة.

كما حظي البينالي أيضًا بدعم كريم من إحدى شركات القطاع الخاص المصري، والتي ساهمت بطباعة كتالوج المعرض وتوفير دهانات قاعات العرض، وهو ما نرحب به لتشجيع أصحاب الأعمال في مصر لدعم الثقافة والفنون، مما يؤثر بشكل كبير في إتاحتها للجمهور.

والجدير بالذكر أن الأعمال المشاركة تتنوع في محتواها وفكرتها وتقنياتها المختلفة، ولكن يجمعها روح الحدث نفسه، والتي تدور حول الكتاب أو الكتابة أو القصة أو الحكي أو القصة المصورة أو استخدام الحرف والرمز في العمل الفني؛ حيث إن حدود مفهوم "كتاب الفنان" في هذا الحدث رحبة ومرنة لتتسع لكل هذه المفاهيم، ليمكن لكل فنان أن يحكي قصته أو يعبر عن حكايته بشكل نابع من روحه، وفي نفس الوقت متصل بالمفهوم الشامل للحدث، ويستمر المعرض حتى يوم الأحد، 25 سبتمبر 2022،يوميًّا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.



مشاركات دولية من كولومبيا وفرنسا فى بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي العاشر



بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي العاشر (5)



بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي العاشر (6)

مشاركات دولية من كولومبيا وفرنسا فى بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي العاشر

مشاركات دولية من كولومبيا وفرنسا فى البينالي



















